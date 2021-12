Saisoneröffnung – Erster Schnee führt zu frühem Saisonstart des Skilifts Regensberg Nach dem ersten Schneefall machen die neuen Betreiber des Skilifts Regensberg alles bereit, um Piste und Lift am nächsten Wochenende in Betrieb nehmen zu können. Renato Cecchet

Der Wartebereich an der Talstation des Skilifts Regensberg wurde bereits aufgestellt. Foto: Regula Lächler

Einen Skilift vor dem Untergang zu retten, ist eines, diesen dann zu betreiben, ganz etwas anderes. Diese Erfahrung machen zurzeit die Mitglieder des Vereins Skilift Regensberg. Im letzten Sommer haben sie den Skilift dem vorherigen Betreiber, der in Pension ging, abgekauft. Jetzt, nachdem in den letzten Tagen der erste Schnee gefallen ist, steht die Eröffnung der Premierensaison an. Und damit viele Tätigkeiten auf und neben der Piste.

«Wir hoffen, den Skilift am kommenden Samstag erstmals laufen zu lassen», sagt Regula Lächler optimistisch. Die Vereinspräsidentin und eine Handvoll Mitglieder durchliefen am Montagnachmittag eine weitere Schulung. Ein Schwerpunkt war die Verkehrsregelung rund um Regensberg, die bei Öffnung des Skilifts nötig wird. Bevor dieser jeweils in Betrieb genommen wird, müssen die Umleitungsbarriere in Stellung gebracht sowie unzählige Signaltafeln aufgeschlossen und umgedreht werden. «26 Schlösschen insgesamt sind es», rechnet Lächler vor. Nach Betriebsende müssen alle diese Massnahmen wieder auf Nullbetrieb gesetzt werden. Sie hätten Vereinsmitglieder für den Verkehrsdienst akquirieren müssen, erklärt Lächler. Diese wurden von einem Fachmann in die anfallenden Arbeiten eingeführt.