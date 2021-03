Einheitsgemeinde Rümlang – Erster Schritt zur Fusion knapp angenommen Rümlangs Stimmberechtigte haben die Initiative «Einheitsgemeinde» für erheblich erklärt. Primarschule und politische Gemeinde müssen den Zusammenschluss nun vorbereiten, obwohl sie uneins in der Sache sind. Alexander Lanner

Das Gemeindehaus in Rümlang. Archivfoto: Peter Wuermli

In Rümlang wird die Bildung einer Einheitsgemeinde weiterverfolgt. Die entsprechende Einzelinitiative von Stephan Melchers zur Fusion der Primarschulgemeinde Rümlang und der politischen Gemeinde Rümlang wurde mit 832 Ja- zu 788 Nein-Stimmen angenommen (Stimmbeteiligung: 37,12 Prozent). Damit wurde die Initiative für erheblich erklärt. Die Primarschulpflege und der Gemeinderat haben nun 18 Monate Zeit, um eine definitive Abstimmung über die Auflösung der Schulgemeinde und deren Zusammenschluss mit der Politischen Gemeinde vorzubereiten.

Dass das Resultat in Rümlang derart knapp ausgefallen ist, war im Vorfeld zu erwarten. Denn während der Gemeinderat den Zusammenschluss befürwortete, sagte die Primarschulpflege Nein zur Initiative. Grund für die ablehnende Haltung war eine ältere Initiative aus dem Jahr 2019. Diese verlangt die Zusammenlegung von Sekundar- und Primarschulgemeinde in Rümlang. Hintergrund ist der Bau eines neuen Sekundarschulhauses in Oberglatt. Gemäss der älteren Initiative würden nach dessen Fertigstellung die Oberglatter Schülerinnen und Schüler die Sek in ihrer eigenen Gemeinde besuchen. Danach weiterhin eine gemeinsame Sekundarschulgemeinde Rümlang-Oberglatt zu bilden, mache deshalb keinen Sinn mehr. In der Folge hätte die Primarschule Rümlang mit der dann eigenständigen Sekundarschule Rümlang fusionieren können.