Stadtmusik Kloten – Erstes Konzert mit neuer musikalischer Leitung Am Samstag, 3. Dezember, fand im Stadtsaal Schluefweg das Jahreskonzert der Stadtmusik Kloten statt. Stadtmusik Kloten

Die Stadtmusik Kloten erfreute das Publikum mit einem vielseitigen Programm. Foto: PD

Zum Rahmenprogramm des Jahreskonzertes gehörte nebst der Musik auch die Festwirtschaft mit einem Spaghetti-Plausch. So füllte sich der Saal nach der Türöffnung schnell und die 300 Plätze waren bis zum Konzertbeginn restlos besetzt. Eröffnet wurde der Abend mit dem Auftritt des Drumcorps RimShots unter der Leitung von Philippe Lehner. Das Corps der Stadtmusik Kloten startete anschliessend zusammen mit Mitgliedern der Stadtjugendmusik Kloten mit dem Marsch Pro Patria und dem Vizedirigenten Martin Graf in den musikalischen Abend.

Von ruhigen Klassikern bis zur Muppet Show

Nach den begrüssenden Worten durch die Präsidentin Marit Grunert konnte die Stadtmusik Kloten ihr Können unter der neuen musikalischen Leitung von Martin Schiesser präsentieren. Seit April 2022 probt der Verein mit dem neuen Dirigenten und erarbeitete ein vielseitiges Repertoire für das diesjährige Jahreskonzert. Die Stadtmusik präsentierte im ersten Konzertteil mit den Stücken «A Symphonic Narrative», «In the Presence of Heroes» und «Children of Sanchez» eher klassische Werke, mit ruhigen Passagen und triumphierenden filmmusik-ähnlichen Klängen. Karin Thommen führte mit ihren Moderationen charmant durch den Abend. Nach der Pause mit einer grossen Tombola und vielseitigem Kuchenbuffet, startete das Drumcorps RimShots mit den Stücken «Concorde» und «Doodle» in den zweiten Teil des Abends. Die Stadtmusik Kloten wechselte in die Unterhaltungsmusik und präsentierte bekannte Nummern wie «Mah Na Mah Nah» aus der Muppet Show und der Sesamstrasse, «Wind of Change» und «Mack the Knife».

Das Publikum bedankte sich mit grossem Applaus für die Darbietungen und klatschte beim Schlussmarsch «Gruss an Kloten» herzhaft mit. Der Unterhaltungsabend war bestens organisiert und wurde von den Zuschauern gelobt. Auch die Stadtmusik Kloten war mit der Durchführung und der musikalischen Leistung sehr zufrieden und freut sich auf die nächsten Auftritte unter der neuen musikalischen Leitung.

