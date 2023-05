Neuerscheinung – Erstlingswerk mit Bezug zu Dällikon Das Buch «NachtMeerFahrt» von Autorin Lilien Caprez ist ein Wegbegleiter in die Nähe des Todes genauso wie in die Fülle des Lebens. Es spielt in vielen Teilen in Dällikon.

Autorin Lilien Caprez hat einen engen Bezug zum Zürcher Unterland. Sie hat viele Jahre in Dällikon gelebt und ist mit dem Embracher Teatro Di Capua seit dessen Gründung sehr verbunden. Foto: Stefan Huck

Auf der Intensivstation kämpft sie nicht nur um ihr Überleben, sondern auch darum, sich aus über Generationen weitergegebenen Lebensentwürfen loszureissen. Plötzlich war sie in Lebensgefahr. Die Ärzte kämpften um sie. Als Lilien Caprez notfallmässig ein zweites Mal operiert werden musste, ging die Odyssee ihrer Befreiung unerwarteterweise einen Schritt weiter bis ganz nahe an die Grenze zum Tod. An der Schwelle zum Jenseits öffnet sich die Tür von der intellektuell schon lange vorhandenen Vision eines eigenständigen und von Angst befreiten Lebens zu gelebter Realität.

Der verwunschene Garten in Dällikon

Das Erstlingswerk von Autorin Lilien Caprez handelt vom Prozess des Auflösens tief verborgener lebensfeindlicher Überzeugungen und ist ein Wegbegleiter in die Nähe des Todes genauso wie in die Fülle des Lebens. Es macht Mut für den ganz eigenen Weg der inneren Befreiung. Das Buch hat einen Bezug zum Zürcher Unterland: Es spielt nämlich in vielen Teilen am Dorfende von Dällikon in einem alten Bruchsteinhaus, eingerahmt von einem wilden verwunschenen Garten mit dem gemächlich dahin plätschernden Mühlebach.

Autorin Lilien Caprez studierte Theaterwissenschaften in Berlin und stand nach der Schauspielschule in München einige Jahre auf experimentellen Bühnen, bevor sie an der Universität in Zürich Psychologie und Ethnologie studierte. Seither ist sie in ihrem Beruf als Psychologin tätig, unter anderem in der Entwicklungszusammenarbeit in Asien und hat ihre Schreiblust bis vor Kurzem zurückgestellt – ausgenommen ihre zwei Meter Tage- und Nachtbücher.

PD

