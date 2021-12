Historischer Besuch – Erstmals reist ein israelischer Premier in die Emirate Die Visite von Naftali Bennett in Abu Dhabi ist ein Meilenstein in den Beziehungen zwischen Israel und dem Golfstaat. Was sich die beiden Länder von Kooperationen versprechen. Thore Schröder aus Beirut

Annäherung zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel: Aussenminister Abdullah bin Zayed al-Nahyan begrüsst Regierungschef Naftali Bennett bei der Ankunft in Abu Dhabi. Foto: AFP

Naftali Bennett hatte es einer ganzen Reihe von glücklichen Umständen zu verdanken, dass er als erster israelischer Regierungschef in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) reisen konnte. Mehrmals hatte sein Vorgänger Benjamin Netanyahu eine Visite geplant, stets kam etwas dazwischen: die Pandemie, der israelische Wahlkampf, dann noch ein diplomatischer Disput mit Jordanien, wodurch die Regierungsmaschine nicht über das Nachbarland fliegen konnte.

So war es also Netanyahus seit sechs Monaten amtierendem Nachfolger vorbehalten, am Sonntagabend in Abu Dhabi die Gangway hinabzusteigen, zunächst Aussenminister Abdullah bin Zayed al-Nahyan beide Hände zu schütteln und dann durch ein Ehrenspalier zu schreiten.