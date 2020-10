Rege Nachfrage in Embrach – Erweiterung des Wärmeverbunds

wird geprüft Viele Hausbesitzer sind an einem Wärmeverbundanschluss interessiert. Deshalb soll das bereits bestehende Netz

in Embrach ausgebaut werden.

Wegen grosser Nachfrage wird in Embrach bereits mit einem dritten Wärmeverbundnetz geplant. Foto: David Baer

In Embrach besteht schon ein Wärmeverbundnetz, und ein zweites steht kurz vor der Inbetriebnahme. Nun teilt der Gemeinderat mit, dass sich bereits eine nächste Erweiterung abzeichnen könnte. Inzwischen hätten nämlich verschiedene Hausbesitzer sowohl in der Dorfmitte als auch im Gebiet zwischen Dorf- und Tannenstrasse ihr ernsthaftes Interesse an einem Wärmeverbundanschluss angemeldet.

Deshalb hat die Energie 360° AG, welche die Wärmeverbünde Breiti und Embrach-Nord sowie die Schnitzelheizung in der Schulanlage Ebnet im Contracting betreibt, veranlasst, auf eigene Kosten eine Machbarkeitsstudie durchzuführen. Die Abklärungen hätten ergeben, dass auch im südwestlichen Gemeindegebiet grundsätzlich genügend Anschlusspotenzial vorhanden sei, heisst es seitens Gemeinderat.

Für einen weiteren Ausbau des Wärmeverbundnetzes könnte die heutige Heizzentrale in der Sporthalle Breiti erweitert werden. Um das effektive Anschlusspotenzial ermitteln zu können, werden in den nächsten Tagen Fragebögen verschickt. Damit können die Hauseigentümer ihr konkretes Interesse anmelden. Sollte sich die erwartete Nachfrage bestätigen, würde die Planungsarbeit zur Erweiterung des Wärmeverbundes Breiti aufgenommen, teilt der Gemeinderat mit.

