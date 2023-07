Georg-Büchner-Preis für Lutz Seiler – Erzählen, nicht reden Der Lyriker und Romancier Lutz Seiler erhält den Georg-Büchner-Preis: Die Jury hat eine unmodische und sehr schöne Entscheidung getroffen. Hilmar Klute

Autor Lutz Seiler, hier 2017 bei einer Lesung, wurde mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet, einem der prestigeträchtigsten Literaturpreise im deutschsprachigen Raum. Foto: Keystone

Im barbarisch kalten Februar dieses Jahres sitzen ein paar Leute in einem kleinen Zimmer des Huchel-Hauses in Wilhelmshorst, unweit von Berlin. Einer von ihnen, der Schriftsteller Lutz Seiler, hat dort eine kleine Wohnung, weil er als Programmleiter dafür sorgt, dass in diesem schönen Haus bei Potsdam, das einmal dem traurigen, von der Stasi wundgeplagten und schliesslich in den Westen entsorgten Dichter Peter Huchel gehört hatte, regelmässig Lesungen und Diskussionen stattfinden. Es geht in den Gesprächen an diesem Abend aber leider weniger um Huchel als um den unlyrischen Putin, dessen Krieg in allen Köpfen tobt, ausser – vielleicht – im Kopf von Lutz Seiler.