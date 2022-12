Cissé, der Oberlöwe

Gewissen Kultstatus geniesst bei dieser WM der Trainer des Senegals, Aliou Cissé. Der steht bei jedem Spiel seiner Mannschaft so herrlich entspannt im grauen Jogger an der Seitenlinie und will so gar nicht ins Bild der restlichen WM-Trainer passen.

Der 46-Jährige ist einer der wenigen Trainer bei diesem Turnier, die in Afrika geboren wurden. Doch hinter dem coolen Auftritt des Senegalesen steckt eine traurige Geschichte, die ihn mit seinem Land verbindet.

2002 sank in seiner Heimat ein Fährschiff und 1863 Personen starben nach offiziellen Angaben – obwohl eigentlich nur 500 Passagiere zugelassen waren. Unter den Toten waren auch zwölf Familienmitglieder von Cissé, die damals verstarben.

«Ich hätte auch auf dem Boot sein können», hat Cissé kürzlich in einem Interview erzählt, das Ereignis beschäftigt ihn immer noch. Auch wenn er während der WM andere Gedanken hat. Zum Beispiel, wie er England im heutigen Duell schlagen kann.