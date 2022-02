Kloten Handball in der 1. Liga – Es bleibt schwierig Zum Auftakt der Abstiegsrunde hat Erstligist SG Kloten Handball zu Hause gegen Appenzell 23:30 verloren. Trotz einzelner Hoffnungsschimmer: Mit dem Ligaerhalt dürfte es heuer eng werden. Peter Weiss

Wehren sich nach Kräften: Kreisläufer Stefan Lütscher (von rechts) und seine Klotener Mitspieler Hannes Rusterholz, Damian Cottiati und Max Giegerich in der Verteidigung gegen Appenzell. Foto. Francisco Carrascosa

«Es wird sicher extrem schwierig», schätzte Klotens Kreisläufer und Teamleader Stefan Lütscher im Anschluss an die erste Niederlage im ersten Spiel des Jahres. «Wir alle wissen, dass es schwierig wird», ergänzte Fabian Siegrist – und fügte ungeschönt an: «Ob es am Ende zum Ligaerhalt reicht oder nicht: Wichtig ist vor allem, dass wir immer dranbleiben, uns die Freude am Spiel bewahren und als Team nicht auseinanderfallen.» Dass Siegrist, normalerweise nicht nur Sportchef, sondern auch Leistungsträger und Torgarant am linken Flügel, wegen seines Achillessehnen-Risses seit Saisonbeginn ausfällt, stellt indes nur eine von mehreren Komplikationen für die Klotener dar.