Weihnachten ist die Zeit zum Geniessen. Jetzt will niemand schlechte Nachrichten hören, auch darum lohnt es sich, darüber nachzudenken, dass neben all den schrecklichen Meldungen aus der Ukraine in diesem Jahr auch viel Gutes passiert ist. Die Medien werden oft assoziiert mit schlechten Nachrichten. «Bad news sells», ist der oft gehörte Vorwurf an die Zeitungen und die Journalisten. Viele wenden sich darum von den Medien ab, und einige verweigern sich sogar ganz den schlechten Nachrichten aus der Welt.