Krise beim Hilfswerk – «Es braucht einen neuen Rotkreuzrat, der wie der Bundesrat funktioniert» Zuerst wurde überraschend der Direktor rausgeworfen, nun tritt die stark kritisierte Präsidentin per sofort zurück. Wie kommt das grösste Hilfswerk nun wieder zur Ruhe? Alexandra Aregger

Nach knapp einem Jahr als SRK-Präsidentin räumt Barbara Schmid-Federer den Tisch. Am Freitag gab sie ihren sofortigen Rücktritt bekannt. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Sie spricht von einer «medialen Krise», die zu eskalieren drohe. Angriffe auf sie persönlich, die sie und ihr Umfeld «an die Grenze der Belastbarkeit führten». Sichtlich mitgenommen verkündete die Präsidentin des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) am Freitag in einer Videobotschaft und per Mitteilung ihren Rücktritt.

Vorausgegangen war ein monatelanger Streit um die plötzliche Absetzung des Direktors Markus Mader. Nach fast 15 Jahren im Amt wurde dieser letzten Dezember von einer knappen Mehrheit des Rotkreuzrats, des Vorstands des SRK, abgesetzt. Vier der zehn Rotkreuzräte traten am selben Tag aus Protest zurück.

Der darauffolgende interne Streit und viel öffentliche Kritik an der Präsidentin setzten Schmid-Federer offenbar stark zu. Nun tritt sie aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Schmid-Federer verteidigt eigene Führungskompetenzen

Am Freitagabend äusserte sich Schmid-Federer ausführlich in einem Interview mit den AZ-Medien. Sie beklagt eine «destruktive Energie», die «inakzeptabel und rücksichtslos» gewesen sei. Personalrechtliche Fragen gehörten nicht in die Öffentlichkeit. Rückblickend, sagt die ehemalige CVP-Nationalrätin, hätte sie sich dafür einsetzen sollen, «dass die schweigende Mehrheit im Gesamtverein öffentlich klarer Stellung bezieht».

Obwohl ein externer Untersuchungsbericht die Art und Weise, wie der Direktor abgesetzt wurde, stark kritisiert, steht sie unverändert hinter dem Entscheid. «Eine Mehrheit des Rotkreuzrats sah in Markus Mader nicht mehr die richtige Person für die anstehenden Veränderungen und die Zukunft», so Schmid-Federer.

Die im Bericht geäusserte Kritik, sie weise «wenig Eignung und Willen zur Führung» auf, hält sie für unzureichend begründet. «Ich bin seit 20 Jahren in Führungspositionen in Nichtregierungsorganisationen tätig und habe zuletzt nach zehn Jahren ein kerngesundes SRK Zürich hinterlassen. Meine Führungskompetenz stand nie infrage, für viele im SRK gelte ich als Integrationsfigur», so Schmid-Federer gegenüber den AZ-Medien. Mit dem Rücktritt nehme sie ihre Verantwortung wahr und gebe «den Weg für einen Neuanfang frei».

Ehemalige SRK-Grössen hoffen auf kompletten Neubeginn

Anders beurteilen das ehemalige SRK-Schwergewichte wie Daniel Biedermann, ehemaliger Direktor und Ehrenmitglied. Eine Präsidentin oder ein Präsident habe eine zentrale Aufgabe: die Einheit des SRK fördern und schützen.

Denn in den letzten Jahren spitzte sich ein bereits lange bestehender Machtkampf zu. Auf der einen Seite sind die 24 Kantonalverbände, die eigenständig funktionieren und ihre lokalen Projekte wie Fahrdienst oder Notruf umsetzen. Auf der anderen Seite: die Geschäftsstelle in Bern mit rund 500 Mitarbeitenden, die sich auf nationale und internationale Projekte fokussiert. Hinzu kommen die vier Rettungsorganisationen sowie die humanitäre Stiftung und der Blutspendedienst.

Dabei kam es in den letzten Jahren zunehmend zu Spannungen: Wer kriegt wie viel Geld? Welche Strukturen werden national vereinheitlicht? Wo entscheiden die Kantone für sich? «Zeichnen sich Konflikte ab, holt man die Leute an einen Tisch. Doch die Präsidentin hat persönliche Gespräche und Auseinandersetzungen vermieden», sagt Biedermann über Schmid-Federer.

Hat während seiner sieben Jahre als SRK-Direktor mit mehreren Präsidenten zusammengearbeitet: Daniel Biedermann (rechts), hier mit dem damaligen Präsidenten René Rhinow 2003 in Bern. Foto: Yoshiko Kusano (Keystone)

Mit ihrem Rücktritt sei die Sache nicht gegessen. «Wir haben einen gespaltenen Rotkreuzrat, der Ausdruck ist eines gespaltenen Roten Kreuzes. Nun braucht es einen neuen Rotkreuzrat, der wie der Bundesrat funktioniert: Er muss das Interesse aller berücksichtigen.»

Für Biedermann steht fest: «Es wäre konsequent, dass alle Rotkreuzräte nun zurücktreten und einen Neubeginn ermöglichen.»

Dasselbe fordert der ehemalige SRK-Vizepräsident und ehemals Leiter der humanitären Hilfe der Deza, Toni Frisch: «Es braucht eine Tabula rasa. Die Rotkreuzräte haben ihr Vertrauen verspielt.»

Bisherige Rotkreuzräte wollen wieder antreten

Bereits am 24. Juni findet die nächste Rotkreuzversammlung statt. Zentraler Bestandteil sind die Gesamterneuerungswahlen für den Rotkreuzrat. Auch die Bisherigen müssen neu gewählt werden. Die Nominierten sollen noch diese Woche den Delegierten vorgestellt werden.

Bekannt ist bereits die Kandidatur von Manuel Bessler, bis Ende März Delegierter des Bundesrates für humanitäre Hilfe. Er wird aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Kandidat für das Ressort Internationales gehandelt.

Gemäss Matthias Mölleney, Vizepräsident des Kantonalverbands Zürich und Unterstützer von Schmid-Federer, muss man nun prüfen, ob eine oder einer der Nominierten für das Präsidium geeignet ist. «Der künftige Präsident oder die künftige Präsidentin muss sich mit solchen komplexen Führungsstrukturen wie im Roten Kreuz auskennen. Und muss die föderale Struktur in eine künftig agile überführen können.»

Damit spricht er das Umbauprojekt «Fil Rouge» an. Der bereits angelaufene Prozess soll die Differenzen zwischen einem zentralistischen und einem föderalen Rollenverständnis innerhalb des SRK klären. Und neue, agile Entscheidungsprozesse etablieren. Eine gemeinsame Spendenkampagne zum Beispiel soll nicht mehr hierarchisch entschieden werden, sondern in einem Verbundsystem mit verantwortlichen Expertenkreisen.

«Wir glauben nicht, dass unter diesen Umständen Rücktritte – ausser aus gesundheitlichen Gründen – sinnvoll oder angebracht wären.» Matteo Pedrazzini, Vizepräsident SRK

Nach dem Rücktritt von Schmid-Federer übernehmen die beiden Vizepräsidenten Hans Jürg Steiner und Matteo Pedrazzini vorübergehend das Präsidium. Steiner, der erst im März in den Rotkreuzrat gewählt wurde, sagt: «Wir schauen nun, dass wir rasch wieder in ruhige Gewässer kommen und unsere Arbeit machen können.»

Matteo Pedrazzini (l.), Vizepräsident des Schweizerischen Roten Kreuzes, mit der nun zurückgetretenen Barbara Schmid-Federer. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Ans Zurücktreten denkt er nicht, im Gegenteil: «Ich habe mich in den letzten drei Monaten intensiv eingearbeitet und eine gute Zusammenarbeit erlebt.» Auch die anderen Rotkreuzräte würden sich zur Wiederwahl stellen, sagt Pedrazzini: «Wir glauben nicht, dass unter diesen Umständen Rücktritte – ausser aus gesundheitlichen Gründen – sinnvoll oder angebracht wären.»

Steiner sagt: «Wir rennen jetzt nicht davon, sondern schauen, dass wir die Aufgaben auf neue Schultern verteilen, Ruhe hereinbringen und die Leute in ihrer Arbeit mit den Verletzlichen unterstützen.»

