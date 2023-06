Besorgte Eltern – Es brodelt erneut in der Schule Bachenbülach Eltern sprechen von Missständen und «Vetterliwirtschaft», und der Gemeinderat zeigt sich besorgt. Die Schulpflege Bachenbülach steht im Fokus der Kritik. Daniela Schenker

Gemäss den unterzeichnenden Eltern sollen überdurchschnittlich viele Lehrpersonen das Bachenbülacher Primarschulhaus Halden verlassen haben. Foto. Francisco Carrascosa

Es muss einem Teil der Bachenbülacher Eltern gewaltig unter den Nägeln brennen. Gleich 26 Fragen haben sie der Schulpflege und dem Gemeinderat eingereicht. In einer von 71 Personen unterschriebenen Anfrage bringen sie ihren Unmut und ihre Betroffenheit über die nach ihrer Auffassung «grosse Unruhe in der Schule» zum Ausdruck. In fünf Bereichen orten sie Probleme: Personalfluktuation, Kommunikation, Doppelfunktionen von Mitgliedern der Schulpflege, Anstellung der Ehefrau eines Schulpflegers und Aufgabe des Gemeinderats. Weil Erstunterzeichnerin Astrid Studer die Anfrage gemäss Paragraf 17 des Gemeindegesetzes eingereicht hatte, wurden die Antworten an der Gemeindeversammlung vom Montagabend öffentlich erteilt.