Leichtathletik: Jonas Raess – «Es fühlt sich unglaublich an» Jonas Raess vom LC Regensdorf hat seine Rekordjagd fortgesetzt. Eine Woche nach der neuen Schweizer Hallen-Bestmarke über 3000 Meter stellte der Langnauer eine solche über 5000 Meter auf. Jörg Greb

Jonas Raess im Februar-Hoch: Innert acht Tagen ist der Langstrecken-Spezialist gleich zu zwei neuen Schweizer Rekorden in der Halle gelaufen. Archivfoto: Marcel Bieri (Keystone)

Markus Ryffel, der Olympia-Zweite von 1984 über 5000 Meter, verliert in diesem Februar im Wochentakt historische Bestmarken. Sieben Tage nach seinem Hallen-Rekordlauf über 3000 Meter in New York legte Jonas Raess in Boston über 5000 Meter nach. Mit seinen 13:07,95 Minuten pulverisierte der 27-Jährige aus Langnau am Albis nicht nur Ryffels alten Hallen-Landesrekord, sondern lief auch eine international aktuell erstklassige Zeit. Die Leistung dürfte im Selbstverständnis des Langstrecken-Spezialisten vom LC Regensdorf einiges verändern.