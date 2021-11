Analyse zu Roger Federer – Es geht auch um Millionen und Macht – aber das erwähnt er nicht Roger Federer ist bereit, ein Jahr zu investieren für ein letztes Comeback, ein letztes Hurra. Was es aber ebenfalls zeigt: Er ist auch ein harter Geschäftsmann. Meinung René Stauffer

Missing in action: Am Masters-Turnier von Indian Wells gedenkt man des Abwesenden mit einer zweidimensionalen Attrappe. Foto: Clive Brunskill (Getty Images)

Monatelang war er ganz in eigener Sache unterwegs, als Botschafter seiner Sponsoren, Partner und Partikularinteressen wie dem Laver-Cup. Da wirkt es wohltuend, spricht Roger Federer wieder einmal mit einem Schweizer Sportjournalisten, auch wenn es wohl nicht ganz zufällig ein ihm wohlgesinnter ehemaliger Tennisgefährte aus Teenager-Jahren ist.

Im seit langem relevantesten Interview verpackt Federer eine schlechte Botschaft in schönes Papier. Die Verletzung des Knies war schlimm, das Comeback könnte sich in den Herbst hineinziehen – aber er sei unheimlich motiviert, «noch ein letztes Mal zu zeigen, zu was ich fähig bin als professioneller Tennisspieler». Und: «Wir wünschen alle, dass ich mich auf meine Art und auf einem Tennisplatz verabschieden kann.»