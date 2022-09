Abo Gewalttat in Winterthur Als er «Halt, ich bin Polizei» rief, liess die Gruppe vom Opfer ab

Am Samstagabend wurde ein 32-Jähriger an der Haltestelle Waser in Winterthur-Seen von mehreren jungen Männern verprügelt und angezündet. Ein 31-jähriger Mazedonier half dem Opfer und schlug die Bande in die Flucht.