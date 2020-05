Niederglatt/Niederhasli – «Es geht hier um meine berufliche Zukunft» Die Corona-Krise erschwert die Lehrstellensuche massiv. Das spüren auch Jugendliche aus der dritten Oberstufe der Schule Eduzis. Zwei 15- und eine 16-Jährige berichten. Sharon Saameli

Die 16-jährige Niederhaslerin Rojin Atmaca will der Corona-Krise zum Trotz ins Gesundheitswesen einsteigen. Foto: Urs Weisskopf

Nie waren die Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen so prekär wie während der Corona-Krise. Und doch weiss die 16-Jährige Rojin Atmaca: Fachfrau Gesundheit ist genau der Beruf, den sie lernen will. «Mein Ziel ist es, anderen zu helfen und dabei in Bewegung zu bleiben», sagt sie und beruft sich auf ihre Erfahrungen in der Betreuung der Grossmutter. Konnte sie letztes Jahr noch Schnupperlehren in Alterszentren absolvieren, hat sie mit der Lehrstellensuche heuer jedoch Schwierigkeiten. «Die meisten haben so viel zu tun wegen Corona, dass ich lange auf Antworten warten muss», erzählt die Schülerin. Von ihrem Traum abkommen will sie aber nicht.