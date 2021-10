Interview mit Franziska Schutzbach – «Es geht nicht nur ums Kloputzen oder Mittagessenkochen» Die Schweizer Geschlechterforscherin hat ein Buch darüber geschrieben, warum es politisch ist, wenn Frauen nicht mehr können. Paula Scheidt (Das Magazin)

«Ich habe beschlossen, Rückschläge als Stärke zu sehen: Frauen treiben Veränderungen voran, deshalb werden sie bekämpft», sagt Franziska Schutzbach. Foto: Anne Morgenstern

Franziska Schutzbach gründete im Alter von zehn Jahren eine Umweltschutzgruppe mit dem Namen Grüne Hasen. Mit siebzehn schlug sie das erste Mal Wellen in der Schweizer Medienlandschaft: Sie zettelte einen Schulstreik für atomare Abrüstung an und mobilisierte tausende Jugendliche. Heute ist Schutzbach eine der wichtigsten feministischen Stimmen der Schweiz. Die Geschlechterforscherin ist im Kanton Bern aufgewachsen und hat an der Universität Basel promoviert. Als Autorin und Dozentin beschäftigt sie sich mit Antifeminismus und Frauenfeindlichkeit, aber auch mit Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Soeben ist ihr neuestes Buch über die Erschöpfung der Frauen erschienen.