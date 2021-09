Was ist ein erfülltes Leben? - «Es gibt Erfüllung, die im blossen Dasein liegt»

Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, Ihr Leben sei auf den ersten Blick nicht «spannend» verlaufen, also die Haupternte würden Sie nicht im Biografischen einfahren. Was war so langweilig?

Friedemann Schulz von Thun: Wenn ich die Biografien mancher Menschen lese, stockt mir der Atem. Was da alles los war an spektakulärem Geschehen, an Aufregung, Entgrenzung, an Kämpfen und Rettungen! So war mein Leben nicht. Ich habe 34 Jahre im selben Büro gehockt an der Universität in Hamburg. In meinem Leben war viel Gleichmass und Ordnung. Die ewige Wiederkehr des Gewohnten ist offenbar Balsam für meine Seele.