Wer denkt an die Wäsche, den Einkauf, den Terminplan der Kinder? 81 Prozent der Frauen sagten: sie. Ein Grund, weshalb höhere Arbeitspensen so schwierig sind. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Das Frauenmagazin «annabelle» und das Meinungsforschungsinstitut Sotomo führten eine Befragung unter Frauen in der Deutschschweiz durch. Wie geht es ihnen, wollten sie wissen, wie zufrieden sind sie mit Karriere, Kindern, Lohn? Was nervt in der Beziehung, in der Organisation des Lebens rund um Familie und Kinder?Im Grossen und Ganzen sind die über 6000 befragten Frauen zufrieden – Mütter, Kinderlose.

Alles gut also? Nein, wie die Details zeigen.

Weniger als die Hälfte der befragten Frauen können mit ihrem Lohn den Lebensunterhalt unabhängig vom Partner oder der Partnerin bestreiten – vor allem Frauen, die Teilzeit arbeiten und/oder Mütter sind.