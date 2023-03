Backkunst mit Kuchen – Es gibt keinen entspannenderen Trend auf Instagram Die Social-Media-Community webt und zöpfelt, was der Teig hergibt. Machen Sie mit – es entspannt! Nina Kobelt

Herzlich gebacken: Auf Social Media grassiert ein Flechttrend. Foto: Instagram, BettyBossi

Natürlich geht es wieder einmal darum, Essen ins beste Licht zu rücken – und nicht die Realität einer Alltagsküche. Trotzdem (oder gerade deshalb?) gibt es derzeit keinen entspannenderen Trend auf Instagram, als Muster auf Kuchen zu flechten, zu weben, zu zöpfeln, zu legen. Nachahmen lohnt sich unbedingt. Erstens holt man sich so – vor allem mit den Blumenmustern – den Frühling mühelos in die Küche. Zweitens ist das alles gar nicht so schwer!