Folgen für Touristen – «Es gibt Parallelen des Kriegs in der Ukraine zur Corona-Krise»

«Es gibt Parallelen des Kriegs in der Ukraine zur Corona-Krise»

Wie sehr wirft der Krieg in Osteuropa die Erholung des Schweizer Tourismus zurück?

Es wird einen negativen Effekt geben. Das Ausmass hängt davon ab, ob der Konflikt ein isolierter lokaler Vorfall bleibt oder sich zu einem Flächenbrand entwickelt. Da gibt es übrigens Parallelen des Kriegs in der Ukraine zur Corona-Krise. Die Pandemie fing auch mit Einzelfällen in China an und wurde dann eine weltweite Krise.