Neue Restaurants trotz Corona – Es gibt so viele Gastro-Gründungen wie seit Jahren nicht mehr Unter den Wirten und Wirtinnen herrscht Gründerfieber, trotz der Pandemie-bedingten Schliessungen. Oder gerade deswegen. Konrad Staehelin

Noch ohne Gäste im Innenraum, aber mit viel Hoffnung: Anja Gilsenan in ihrem Café Alte Schmitte. Foto: Christian Pfander/Tamedia AG

Als Anja und Michael Gilsenan vergangenen Sommer davon hörten, dass die Alte Schmitte in Steffisburg BE neu zur Pacht ausgeschrieben würde, war der Fall für die beiden schnell klar: Das ist ihre Chance. 20 Jahre lang hatte ein Ehepaar das altehrwürdige Café im Gebäude der ehemaligen Schmiede geführt und in der Pandemie den Entscheid gefällt, den Betrieb aufzugeben. «Ich träume seit der Schulzeit von einem eigenen Café», sagt Anja Gilsenan.

Die 28-Jährige kündigte ihren Job als Dekorationsgestalterin und meldete sich für einen Kurs fürs Wirtepatent an. Michael Gilsenan, 29, Musiker und gelernter Schreiner, begann mit dem Umbau. Ihr gesamtes Erspartes steckten sie in den Umbau und die Einrichtung. Seit Ostern bieten sie Kaffee und Kuchen als Take-Away an. «Das läuft schon überraschend gut», sagt Anja Gilsenan. Am Montag darf das Paar erstmals Gäste im grossen Aussenbereich empfangen, dem Bundesratsentscheid vom Mittwoch sei Dank.