Samstag Extra – «Es gibt viele Animal-Hoarding-Fälle, bei denen niemand hinschaut»

In der Wohnung eines Verstorbenen fand die Polizei kürzlich 165 Wellensittiche. Christine Keller vom Tierrettungsdienst über das Phänomen des Tierhortens.

Christine Keller ist verantwortlich für Tierschutz und Ethik beim Tierrettungsdienst und im Tierheim Pfötli in Winkel.

Kürzlich musste der Tierrettungsdienst 165 Wellensittiche aus einer Wohnung im Zürcher Unterland retten. Was ging Ihnen da durch den Kopf?

Christine Keller: Beim Animal Hoarding geht es immer um die Menschen und die Tiere. Zum einen ist der Mensch im Elend und kann eigentlich nicht mehr für sich selbst sorgen. Zum anderen werden die Tiere nicht artgerecht gehalten, da der Halter oder die Halterin nicht in der Lage ist, sich angemessen um sie zu kümmern. Animal Hoarding ist also sowohl auf menschlicher Ebene als auch für die Tiere schlimm. Oft trifft man leider sogar tote Tiere an.