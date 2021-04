Guido Leibbrandt und Hans-Peter Vögelin sind bestens vertraut mit dem Unterländer Gesundheitswesen. Für sie ist die Krise am Spital Bülach mit der Neuwahl des Verwaltungsrats noch nicht vorüber.

«Es hat zu lange gedauert, bis das Spital an diesem Punkt angelangt ist»

Krisenbewältigung am Spital Bülach

Hans-Peter Vögelin (links) und Guido Leibbrandt fordern, dass das Spital Bülach eine Untersuchungskommission einsetzt. Nur so könne eine grundlegende Suche nach den Ursachen der Probleme erfolgen.

Eine Rehabilitierung und Rückkehr von Nic Zerkiebel steht zur Diskussion, die Neonatologie bleibt erhalten, der Verwaltungsrat ist neu aufgestellt: Es scheint, als ob am Spital Bülach alles blendend läuft. Täuscht dieser Eindruck?

Guido Leibbrandt: Das Spital Bülach ist jetzt auf einem guten Weg. Es dauerte allerdings sieben Monate bis zur Wahl des neuen Verwaltungsrats. Diese lange Zeit war für das Spital kräftezehrend. Es ist aber beeindruckend, dass das Personal diese Zeit der Unsicherheit so gut bewältigt hat. Dies zeigt den starken Teamgeist im Hause. Der neue Verwaltungsratspräsident übernimmt jetzt eine grosse Verantwortung.

Hans-Peter Vögelin: Es hat viel zu lange gedauert, bis das Spital Bülach an diesem Punkt angelangt ist. Eine grundlegende Suche nach den Ursachen der Probleme ist nach wie vor nicht erfolgt. Dafür müsste eigentlich zwingend eine Untersuchungskommission eingesetzt werden. Diese Massnahme wurde auch am Universitätsspital Zürich ergriffen, nachdem sie dort über Jahre hinweg verschiedenste Probleme nicht in den Griff bekommen haben.