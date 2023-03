Bildung in Zürich – Es herrscht Lehrpersonenmangel auf allen Schulstufen Mehr Schulkinder, weniger Fachkräfte, zunehmende Flüchtlingszahlen: Die Gemeinden müssen weiterhin Personen ohne Diplom einsetzen, um den Schulunterricht zu gewährleisten.

Bei der Stellenbesetzung für das Schuljahr 2023/24 zeichne sich eine ähnliche Situation wie im Vorjahr ab: Auf allen Stufen der Volksschule herrsche ein Mangel an ausgebildeten Lehrpersonen, teilt die Zürcher Bildungsdirektion (BD) am Dienstag mit. In den Sekundarschulen sei sogar eine Zunahme der ausgeschriebenen Stellen zu verzeichnen.

Als Gründe für diese Entwicklung nennt die BD die jährlich steigende Anzahl Schülerinnen und Schüler sowie den allgemeinen Arbeitskräftemangel, aber auch die steigende Zahl an geflüchteten Kindern, die ebenfalls den Unterricht besuchen.

Ausnahmeregelungen werden beibehalten

Sie rechnet mittelfristig mit einer Entspannung auf dem Stellenmarkt für Lehrpersonen, will aber aufgrund der aktuellen Lage an den Ausnahmeregelungen festhalten, welche seit Beginn des letzten Schuljahres gilt: Die Gemeinden erhalten weiterhin die Möglichkeit, während eines Schuljahres Personen ohne Zulassung zum Schuldienst als Lehrperson einzusetzen.

Die Massnahme entspreche einem ausdrücklichen Wunsch der Gemeinden, schreibt die BD. Momentan sind neben rund 18’000 ausgebildeten Lehrpersonen gut 500 Personen ohne Diplom angestellt.

Die BD hat zusammen mit der Pädagogischen Hochschule (PH) Zürich verschiedene Möglichkeiten geschaffen, um Personen ohne Diplom eine Perspektive im Lehrberuf zu bieten. Unter anderem wurden 70 Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger zum Aufnahmeverfahren «sur dossier» zugelassen. Weil sie sich an der Pädagogischen Hochschule zum Lehrer oder zur Lehrerin ausbilden lassen, können sie weiter in einem Teilzeitpensum an einer Schule arbeiten.

Hauptproblem zeitliche Belastung

Für den Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV) war der Lehrpersonenmangel absehbar. Zürich habe schon heute landesweit die grössten Klassen. Die Hauptursache für das Problem liege daher nicht in den steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen, sondern in der zeitlichen Überlastung der Lehrpersonen, teilt der Verband am Dienstag mit.

Zürcher Lehrpersonen würden im Schnitt rund 8 Wochen Überzeit leisten. Um nicht auszubrennen, würden viele ihre Pensen reduzieren. Der Regierungsrat müsse mit konkreten Massnahmen gegen diese Überlastung vorgehen, so die Forderung des ZLV.

Positiv beurteilt der Verband die unentgeltlichen Einführungswochen für Lehrpersonen ohne Lehrdiplom an der PH Zürich und die Gruppen-Coachings. Beides müsse jedoch für obligatorisch erklärt werden. Auch müsse die Bildungsdirektion dafür sorgen, dass die Lehrpersonen ohne Lehrdiplom in den kommenden Jahren nicht von Gemeinde zu Gemeinde tingelten. «Das wäre der Qualität der Volksschule nicht zuträglich», so der ZLV.

