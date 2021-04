Halbzeitbeginn

Es geht weiter. Ich verstehe ja, warum die Schweizerinnen so nervös sind. Es geht um verdammt viel in diesen jetzt voraussichtlich noch 45 Minuten. Die letzte Weltmeisterschaft haben sie fast schon auf fahrlässige Art und Weise verpasst. Danach mussten sie mit ansehen, wie der Frauenfussball weltweit einen kleinen WM-Boom erlebte.

Jetzt geht es um die EM-Endrunde in England. Das ist das Land, in dem gerade versucht wird, Frauen so richtig, richtig professionelle Strukturen zu bieten. Eben erst hat die englische Women's Super League einen TV-Deal über 31 Millionen Franken abgeschlossen.

Das Gefühl macht sich breit: Wer 2022 in England dabei ist, kann so richtig profitieren. Wer fehlt, guckt in den Mond.