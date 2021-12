Interview zum Impfobligatorium – «Es ist die moralische Pflicht des Bundesrats, für eine hohe Impfquote zu sorgen»

Der Politphilosoph Francis Cheneval fordert die rasche und anhaltende Einführung der 2-G-Regel in möglichst vielen Lebensbereichen – sogar am Arbeitsplatz.

Hier sollen nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt haben – wie vielerorts bereits in Deutschand. Das fordert der Schweizer Politphilosoph Francis Cheneval. Kontrolle von Covid-Zertifikaten und Ausweisen am Eingang zum Zürcher «Wienachtsdorf».

Als Philosoph beschäftigen Sie sich mit der Frage der politischen Pflichten. Erfüllt der Bundesrat derzeit in der Corona-Politik seine Pflicht?

Fundamentalkritik am Bundesrat wäre fehl am Platz. Es lässt sich aber feststellen, dass die Landesregierung das Heft sehr spät wieder in die Hand genommen hat. Ein früheres und entschiedenes Handeln wäre nicht nur legitim, sondern auch die Pflicht einer Regierung in der sich erneut zuspitzenden Gesundheitskrise.