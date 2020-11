Swiss League: Kloten trainiert wieder – «Es ist ein grossartiges Gefühl» Der EHC Kloten kehrte nach seiner Quarantäne am Montag aufs Eis zurück. Roland Jauch

Klotens Trainer Per Hanberg konnte nach Tagen der Quarantäne wieder mit dem Auto zur Eishalle fahren und sein Team treffen. Dort ging es im ersten Training vor allem darum, dass die Spieler Spass haben. Christian Merz

Es sind Tage, an denen Improvisationskunst und Organisationstalent gefragt sind, weil sich die Situation immer wieder ändert. In Kloten, in jedem Club. Nach dem 6:4 gegen Sierre am Freitag vor einer Woche kam der Corona-Stopp beim EHC. Quarantäne für alle, Rückkehr aufs Eis am Montag.

«Es ist ein grossartiges Gefühl, wieder zurück im Alltag zu sein», freute sich Trainer Per Hanberg. Am Sonntagabend hatte er um 23 Uhr gewusst: «Noch eine Stunde, und ich kann wieder hinaus.» Hinaus, mit seinem Auto in die Eishalle fahren, das Team wieder treffen.

Ursprünglich hatte Kloten gedacht, dass bereits am Dienstag ein Match ansteht, doch die Reise ins Tessin zu den Rockets findet nicht statt, weil eben auch das Team aus Biasca in der Quarantäne steckt. Das nächste Spiel folgt am Samstag. Und es ist eine gute Standortbestimmung. Der HC Ajoie kommt nach Kloten. Die Pruntruter müssen bis 19. November in Quarantäne verbleiben. Sie sind Leader nach Verlustpunkten.