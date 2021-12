Einsamkeit im Alter – «Es ist mir zu riskant – vielleicht ist dann jemand nicht geimpft» Durch die Impfung ist die Situation für die Betagten an Weihnachten etwas entspannter. Aus Angst vor Ansteckungen könnte es aber in den Heimen wieder zu Einschränkungen kommen. Alessandra Paone

Die bald 90-jährige Ruth Schärer lebt seit zweieinhalb Jahren im Alterszentrum Lindenhof in Oftringen. Sie verbringt viel Zeit in ihrem Zimmer. Foto: Kostas Maros

Ruth Schärer möchte über die Festtage lieber nicht weggehen: «Es ist mir zu riskant. Vielleicht ist dann jemand nicht geimpft», sagt sie. Deshalb werde sie am Heiligabend mit zwei anderen Frauen, die sie noch von früher kenne und nun auch hier lebten, im Heim-Restaurant essen. Die bald 90-Jährige sitzt auf dem Sofa in ihrem Zimmer im Alterszentrum Lindenhof in Oftringen AG. Vor ihr auf dem Tisch liegt die «Glückspost». Die lese sie sehr gerne, sagt sie und streicht ihre violetten Trainingshosen glatt. Sie kommt gerade vom Turnen.

Schärer ist vor rund zweieinhalb Jahren mit ihrem Mann in den Lindenhof gezogen. Sie litt an Blutarmut und er an Diabetes und Asthma; zu Hause in ihrer Wohnung, in der sie über 60 Jahre gemeinsam gelebt haben, ging es nicht mehr. «Ich hatte zuerst Angst, ins Heim zu gehen, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommen würde. Jetzt bin ich aber froh», sagt sie.