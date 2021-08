Messflüge in Kloten – Es ist mit Fluglärm in der Nacht zu rechnen Im Zeitraum zwischen dem 30. August und 10. September finden am Flughafen Messflüge statt. Und zwar ab Nachmittag und bis spätestens um zwei Uhr morgens.

Die Messflüge werden mit einer Beechcraft King Air 350 durchgeführt, wie sie hier zu sehen ist. Foto: Chris Blaser

Ab dem 30. August und bis zum 10. September wird am Flughafen gemessen. Dabei werden die Instrumentenlandesysteme der verschiedenen Pisten und das Drehfunkfeuer Kloten mit einem Messflugzeug getestet. Die dafür nötigen Messflüge finden teilweise am Nachmittag und in der Nacht satt, wie die Flughafen Zürich AG mitteilt. Geflogen wird nach Beendigung des ordentlichen Flugbetriebs, bis spätestens um zwei Uhr morgens.

Hintergrund sind die periodischen Tests, die nötig sind, um die Genauigkeit der Navigationsanlagen zu gewährleisten. Für die Überprüfung sind Anflüge seitlich, oberhalb und unterhalb des publizierten Flugwegs erforderlich. Aus diesem Grund erfolgen die Messflüge teilweise auch abseits der gewohnten Anflugrouten. Für eine Vermessung wird die jeweilige Piste mehrmals angeflogen. Die Signale der entsprechenden Sendeanlagen werden aufgezeichnet und ausgewertet.

Für die Messflüge wird ein zweimotoriges Propellerflugzeug vom Typ Beechcraft King Air 350 eingesetzt. Die Maschine ist mit modernsten Navigationshilfsmitteln und einem hochpräzisen Flugvermessungsgerät ausgerüstet. Verantwortlich für die Planung und Durchführung der Flüge ist die Flugsicherung Skyguide.

