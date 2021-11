Samstag Extra zur Vogelgrippe – «Es ist nicht nur ein Ärger, sondern auch ein Frust» Der jüngste Vogelgrippe-Ausbruch im Zürcher Unterland lässt aufhorchen. Eierproduzent Paul von Euw aus Oberglatt fürchtet um seine wirtschaftliche Existenz. Christian Wüthrich

Auf dem Geflügelhof in Oberglatt stellt Paul von Euw täglich frische Eier für rund 70 Direktabnehmer bereit. Archivbild: Johanna Bossart

Anfang dieser Woche wurde auf einem Tiererlebnishof in Hüntwangen eine hoch ansteckende Variante des Vogelgrippevirus (H5N1) entdeckt. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat am Mittwoch eine entsprechende Meldung veröffentlicht, während das kantonale Veterinäramt das ganze Geflügel auf dem Hof – sofern es nicht schon verendet war – vorsichtshalber töten liess. Weniger als 14 Kilometer davon entfernt, in Oberglatt, liegt Paul von Euws Geflügelbetrieb. Er ist der grösste Eierproduzent der Region und über die jüngste Entwicklung an der sogenannt aviären Virenfront alles andere als erfreut.