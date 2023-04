Serie «Ein Tag im Leben» – «Es ist nicht so, dass ich mich beim Fliegen näher bei Gott fühle» Jean-Patrice Cornaz (61) war zehn Jahre Pfarrer, dann liess er sich zum Piloten ausbilden. Noch heute predigt er in der Abteikirche Payerne. Eva Hirschi (Das Magazin)

Foto: Eva Hirschi

Als Pilot reicht es, wenn ich eine Stunde vor Abflug am Flughafen bin. Die Frühschicht beginnt meist mit einem Flug um 7 Uhr. Das heisst, ich stehe gegen 4 Uhr morgens auf und fahre mit dem Auto von meinem Haus in Grandcour bei Payerne zum Flughafen in Genf. Gemeinsam mit dem Co-Piloten führen wir alle Sicherheitschecks durch und machen uns zum Abflug bereit.