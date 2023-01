Nach Schimpftirade des Biel-Stars – Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Streitfall die Gemüter erhitzt Die Clubs geben Millionen aus für neue Trainer und Ausländer. Doch in den Stadien wird auf Kameras verzichtet, die Offside-Situationen zentimetergenau erkennen können. Biels Damien Brunner trat nun eine Grundsatzdebatte los. Angelo Rocchinotti

Eines von vielen Problemen: Auf solch kleinen Monitoren müssen die Schiedsrichter Cedric Borga und Stefan Hürlimann (Nummer 13) urteilen. Foto: Marusca Rezzonico (Freshfocus)

Das Jahr war gerade mal einen Tag jung, und schon platzte Biels Damien Brunner der Kragen. Der Grund? Einmal mehr konnten die Schiedsrichter nach einer Coach’s Challenge aufgrund ungenügender TV-Bilder nicht erkennen, ob einem Treffer ein Offside vorausging oder nicht. «Inconclusive (nicht eindeutig)», lautete das Verdikt. Für die abgelehnte Challenge kassierte Biel als Supplement noch eine Zweiminutenstrafe obendrauf. So verlangt es das Reglement. Das Spiel gegen die ZSC Lions war gelaufen. Die Seeländer verloren 1:2.

«Wir hatten Corona, in der ganzen Liga haben die Chefs geheult, weil kein Geld da war, die Spieler zu viel verdienen. Jetzt sind wir hier, ich weiss nicht, wie viele Trainerwechsel es schon wieder gab. Ich weiss nicht, ob irgendein Team noch sechs Ausländer im Kader hat oder ob es schon sieben, acht, neun sind. Aber in keinem Stadion bringt man es fertig, so eine Scheisskamera an der blauen Linie zu installieren», schimpfte Brunner bei Mysports. «Es ist lächerlich. So etwas geht einfach nicht.»

Brunners Chef, Biel-CEO Daniel Villard, verzichtet jeweils nach Niederlagen darauf, sich die Zusammenfassungen anzuschauen. Er erfährt durch seinen Sohn vom Auftritt des Stürmers. Später fragt ihn Brunner per SMS, wie sauer er auf einer Skala von 1 bis 10 sei? Villard nimmts mit Humor, antwortet, Brunner habe soeben den Bussenrekord, den Marc-Antoine Pouliot einst aufgestellt hat, gebrochen. «Ich ärgere mich über die vielen 08/15-Interviews und finde es cool, gibt es Typen, die noch ihre Meinung sagen», so Villard. Brunners Rundumschlag störte ihn, doch er zeigt auch Verständnis.

Nur Biel und Lausanne stimmten für die Blue-Line-Kameras

«Als über die Einführung der Übertorkameras diskutiert wurde, kam die Frage auf, ob Kameras an der blauen Linie nicht sinnvoller wären. Wir sprachen uns für die teureren Blue-Line-Kameras aus, gehörten aber in der Liga gemeinsam mit Lausanne der Minderheit an. Danach ist das Thema versandet.» Biels Sportchef Martin Steinegger bezeichnet diese sogenannten Overhead-Kameras, die seither eingesetzt werden, nur noch als «Marketingkameras». «Sie liefern uns spektakuläre Bilder. Weil jedoch die Winkel dieser Kameras nicht in allen Stadien gleich gewählt sind, sind sie nicht zu 100 Prozent verlässlich. Es lässt sich nicht eindeutig feststellen, ob die Scheibe im Tor war oder nicht», so Steinegger.

Die Problematik ist nicht neu. Im vergangenen Frühjahr sah sich Lugano im Kampf um die Playoff-Plätze im Nachteil, weil eine strittige Szene nicht überprüft werden konnte. «Eine verdammte Amateurliga», brach es dann im Oktober aus Gottérons Trainer Christian Dubé aus. Und nun also Damien Brunner.

Oft scheiden sich am 36-Jährigen, der das Herz auf der Zunge trägt, die Geister. Dieses Mal aber stösst der Stürmer fast ausnahmslos auf positive Resonanz, bei Spielern, Fans und Clubvertretern. Der Zürcher beim EHC Biel trat eine Grundsatzdebatte los.

Keine Verhältnisse wie im Fussball

Die Liga sah sich gar zu einer Stellungnahme veranlasst. Ziel der Coach’s Challenge sei es, klare Regelverletzungen zu korrigieren. Regelverletzungen, die der TV-Zuschauer vom Sofa aus erkennt. Sie sei nicht eingeführt wurden, um die technischen Hilfsmöglichkeiten nach und nach mit zusätzlichen Kameras zu erweitern, um dann jedes Tor auf Millimeter und Millisekunden zu überprüfen. Andere Sportarten, die einen solchen Weg eingeschlagen hätten, sähen sich nun mit einer Veränderung ihrer DNA konfrontiert. Es mangle an Spielfluss. Gemeint ist in erster Linie der Fussball.

«Wir wollen keine solchen Verhältnisse. Spiele, die drei oder vier Stunden dauern. Spieler, die nach Toren nicht wissen, ob sie nun jubeln sollen, weil unklar ist, ob der Treffer noch aberkannt wird», hält Liga-Direktor Denis Vaucher fest. «Viele haben zudem das Gefühl, man könne einfach vier zusätzliche Kameras an der blauen Linie montieren. Doch so trivial ist das nicht. Das heutige System ist in der TV-Produktion integriert. Es gibt Verträge mit TV-Partnern und der Produktionsfirma. Man müsste die Signale einbinden. Es bräuchte zusätzliche Kapazität im Breitbandnetz, Leitungen müssten verlegt werden.»

Liga-Direktor Denis Vaucher ärgert sich über die Kritik. Er sagt: «Viele haben das Gefühl, man könne einfach vier zusätzliche Kameras an der blauen Linie montieren. Doch so trivial ist das nicht.» Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Die Kosten, um sämtliche 14 National-League-Stadien aufzurüsten, würden sich laut Vaucher auf rund eine Million Franken belaufen, was pro Club rund 71‘000 Franken ergäbe. Zudem würden sich die Produktionskosten pro Spiel um einige Tausend Franken erhöhen.

So schnell ändert sich wohl nichts

Ein Sportchef, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, sagt: «Die Sportchefs sind schon lange für die Einführung der Blue-Line-Kameras. Doch wie so oft, wenn wir in den Sport investieren möchten, ist unsere Meinung bei den CEOs nicht mehrheitsfähig.» Lockerer scheint das Geld in anderen Bereichen zu sitzen. Mit Lugano, Lausanne, Bern, Ajoie und den ZSC Lions haben bereits fünf Clubs ihren Trainer gewechselt. Und einzig der HCD löste bisher nicht mehr als sechs Ausländerlizenzen.

Auch Blue-Line-Kameras würden nicht alle Zweifel ausräumen. Linienrichter oder Spieler könnten das Sichtfeld blockieren. Zudem ist ein Standbild nie gestochen scharf. Doch zusätzliche Kameras würden die Gefahr von Fehlentscheidungen reduzieren und darüber hinaus die Arbeit der Unparteiischen erleichtern, die sich die Szenen noch immer auf kleinen Monitoren anschauen müssen.

Während Jahren mussten die Schiedsrichter mit Hintertorkameras auskommen, die nicht mit der Matchuhr synchronisiert waren und Bilder lieferten, die an die erste Mondlandung erinnerten. Zugriff auf die TV-Bilder bekamen sie aus Kostengründen erst im Playoff. Vieles wurde professioneller. «Als eine der wenigen Ligen im europäischen Eishockey stehen uns schon jetzt acht Kameras zur Verfügung. Unser Produkt ist gut», betont Vaucher. Doch ein Produkt kann auch verbessert werden.

«Will man Blue-Line-Kameras, kann man das dem Liga-Verwaltungsrat vorschlagen und eine Abstimmung durchführen lassen», sagt Vaucher. Kurzfristig dürfte sich jedoch wenig ändern. Steinegger schlägt mit Blick auf die nächste Saison vor, dass bei nicht erfolgreicher Challenge wenigstens keine Strafe mehr ausgesprochen werden soll. «Im Fussball gibt es auch keine Doppelbestrafung mehr. Man kann sich bei anderen Sportarten durchaus mal etwas abschauen und muss nicht das Gefühl haben, man sei allwissend.»

SCB-CEO Raeto Raffainer dagegen meint: «Vielleicht sollten wir bei unklaren Situationen künftig einfach auf die Qualität der Linienrichter vertrauen.» Andere wiederum fänden es ehrlicher, man würde die Challenge gleich komplett abschaffen, solange keine verlässlichen Bilder existieren. ZSC-Sportchef Sven Leuenberger, der ebenfalls für die Einführung von Blue-Line-Kameras ist, sich aber auch ob der Unterbrüche stört, sagt: «Wir müssen zunächst die Frage klären, was wir überhaupt wollen.»

Fest steht: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis eine weitere Szene die Gemüter erhitzen wird. In zwei Monaten beginnt das Playoff. Man stelle sich vor, eine Aktion, wie sie sich zwischen Biel und dem ZSC ereignet hat, entscheidet ein Spiel, eine Serie oder sogar die Meisterschaft. Gut möglich, dass beim einen oder anderen Entscheidungsträger noch ein Umdenken stattfinden wird. Vielleicht dann, wenn einmal sein eigenes Team betroffen sein wird.



Als einer der wenigen Ligen im europäischen Eishockey stehen der National League acht Kameras zur Verfügung. Trotzdem gibt es immer wieder Szenen, die von den Unparteiischen nicht aufgeklärt werden können. Foto: Alessandro Crinari (Keystone)

