Die Schweiz – Skination Nr. 1 – «Es ist verrückt» Die Schweizerinnen und Schweizer haben Österreich auch in diesem Weltcup-Winter abgehängt. Dank Gut-Behrami, Feuz und immer neuen Talenten. Das begeistert Alpin-Direktor Walter Reusser. Marco Oppliger

Im Super-G kaum zu bezwingen: Lara Gut-Behrami gewann im auslaufenden Winter die Speed-Disziplin. Foto: Erich Spiess (Keystone)

Ironie ist eine wunderbare Sache – vorausgesetzt, man versteht sie. Als am Donnerstag in Lenzerheide nach den beiden Abfahrten auch die Super-G der Frauen und der Männer abgesagt werden mussten, setzte Julien Lizeroux folgenden Tweet ab: «Hoffentlich werden wir morgen einen grossartigen Team-Event haben.» Damit seine Meinung auch wirklich durchdrang, versah der frühere französische Slalomspezialist seine Zeilen mit einem Clown-Emoji.

Und tatsächlich: Am Freitag herrschten in Lenzerheide allerbeste Bedingungen für den Team-Event – den mit Abstand unwichtigsten Bewerb am Weltcupfinale. Die Schweizer vermochten davon nicht zu profitieren, sie scheiterten bereits im Viertelfinal an Schweden, der Sieg ging an Norwegen.