Alienjagd, Geisterhotels und berüchtigte Saloons: Wer verstehen will, warum die USA so sind, wie sie sind, sollte durch Nevada reisen. Zum Beispiel durch die Wüstenlandschaft von Reno nach Las Vegas. Dabei unbedingt in Tonopah haltmachen.

Komplett anders als alles, was man sich gewöhnlich unter einem USA-Urlaub vorstellt – und die genau deshalb so faszinierend ist: Die Fahrt von Reno nach Las Vegas, durch Nevada, vorbei an Area 51, durch den Ort Tonopah.

Foto: Sam McManis (Getty Images)