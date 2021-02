Wasserstofftankstelle in Rümlang – «Es ist wie ein Elektromobil, aber du kannst schnell tanken» Die erste kommerzielle Wasserstofftankstelle im Kanton Zürich ist noch nicht rentabel, aber zukunftsträchtig. Matthias Scharrer

«Das Wasserstoffauto ist leiser. Und es beschleunigt hervorragend», sagt Taxifahrer Vukmir Vukmirovic. Foto: Severin Bigler

Es riecht nach Benzinabgasen im Rümlanger Gewerbegebiet. Viele Lastwagen sind hier unterwegs. Auch der Flughafen und die Autobahn sind nah. «Es ist eine ausgeprägte Lastwagen-Tankstelle. Darum haben wir diesen Standort ausgewählt», sagt Armin Schnellmann. Er ist Leiter Tankstellen der Osterwalder Zürich AG. Ende Januar eröffnete die zur Avia-Vereinigung zählende Firma an der Riedgrabenstrasse 26 in Rümlang die erste kommerzielle Wasserstofftankstelle im Kanton Zürich. Die von Carmen Walker Späh (FDP) geleitete kantonale Volkswirtschaftsdirektion begrüsste das «Engagement für den Bau von Infrastrukturen für eine CO2-arme Mobilität», wie sie in einem Communiqué schrieb.