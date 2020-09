Joana Heidrich, können Sie über 24 Stunden, nachdem Ihr Finalsieg über die Deutschen Kim Behrens/Cinja Tillmann festgestanden hat, allmählich fassen, was da in der Arena am Strand von Jurmala passiert ist?

Ich habe immer noch das Gefühl, es sei wie ein Traum, aus dem wir langsam aufwachen. Jetzt sind wir total kaputt, aber überglücklich. Wir bekommen so viele Nachrichten von Leuten, die mitgefiebert haben und uns nun gratulieren. Da merkt man erst langsam, was man eigentlich geschafft hat. Es ist Wahnsinn, aber noch immer nicht 100-prozentig bei mir angekommen.