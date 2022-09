Nasa-Forschungschef Thomas Zurbuchen tritt zurück – «Es ist Zeit für einen Neuanfang für mich» Der Schweizer Thomas Zurbuchen ist seit 2016 Forschungschef bei der US-Raumfahrtbehörde. Nun hängt er den Prestigejob an den Nagel. Andreas Weidmann

Thomas Zurbuchen, Wissenschaftsdirektor der Nasa während des Wissenschaftsfest «Bern im All» im Juni 2019 in Bern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Der Astorophysiker Thomas Zurbuchen ist der wohl einlflussreichste Schweizer Wissenschafter weltweit. Bei der US-Raumfahrtbehörde Nasa ist der in Heiligenschwendi bei Thun aufgewachsene Berner seit 2016 wissenschaftlicher Direktor und dort unter anderem für Projekte wie den erfolgreichen Einsatz des James-Webb-Weltraumteleskops und des Mars-Rovers zuständig. Insgesamt leitete er rund 100 Missionen der Behörde. Doch am Dienstag hat der 51-jährige seinen Rücktritt per Ende 2022 angekündigt.