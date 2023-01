Psychische Störungen haben bei Teenagern um bis zu 30 Prozent zugenommen. Beraterin Liliana Paolazzi nennt mögliche Gründe und sagt, was Eltern tun können.

Mamablog: Jugendliche in der Krise

Frau Paolazzi, Sie sind Fachverantwortliche in der Beratung bei der Stiftung Pro Mente Sana. Wie erleben Sie die Zunahme an Depressionen, Suizidversuchen und Essstörungen bei Jugendlichen in Ihrer Arbeit?

Die Zunahme ist spürbar – auch bei uns melden sich viele Eltern oder andere Bezugspersonen, die sich um die psychische Gesundheit von Jugendlichen sorgen.