Putins Riesentisch – Es kommt schon auf die Grösse an Zur Macht von Möbeln unter Autokraten wie Putin, Diktatoren wie Xi und eingeladenen Demokraten wie Macron. Meinung Gerhard Matzig

Putin: «Also, Emmanuel . . . die Ukraine.» – Macron: «Was?» Die Staatschefs von Russland und Frankreich an einem riesigen Tisch.

Es gibt da diese Karikatur: König und Königin sitzen sich an einem sehr, sehr, sehr langen Tisch gegenüber. In recht grossen Residenzen sind ja oft auch die Möbel recht gross. An jedem Platz befindet sich je ein Salzstreuer. Sagt die Königin: «Ich finde, in einer guten Ehe sollte es nur ein Salzfässchen geben.»