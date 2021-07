Baustart in Kloten – Es kracht am Stadtplatz Bagger haben im Zentrum von Kloten mit umfangreichen Abbrucharbeiten begonnen. Als Erstes war ein Wohnhaus neben der Weihnachtstanne dran. Christian Wüthrich

An dieser Stelle am Stadtplatz von Kloten hat der lange Arm des Abbruchbaggers die ersten Mauern eingerissen. Foto: Sibylle Meier

Die Lücke in der alten Häuserzeile am oberen Stadtplatz in Kloten eröffnet ungewohnte Einblicke. Am Dienstag hat ein Bagger das Dach und die Mauern der ersten von sieben zusammengebauten Liegenschaften eingerissen. In den nächsten Tagen und Wochen geht es im gleichen Stil unvermindert weiter. Zwischen Bahnhof und Stadtzentrum wird Platz geschaffen für ein riesiges Neubauprojekt.

Die erste Lücke haben die Bagger gleich bei der Weihnachtstanne (rechts, bleibt bestehen) in die Häuserzeile geschlagen. Foto: Sibylle Meier

Als Erstes haben die Arbeiter damit begonnen, das ehemalige Wohnhaus an der Marktgasse 4 abzutragen. Unter ständiger Benetzung mit viel Wasser zur Reduktion des Baustaubs krachten die alten Backsteinmauern zusammen, welche in den 1940er-Jahren an dieser Stelle entstanden waren.