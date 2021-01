Eishockey: Kloten-Blick – Es muss aufwärts gehen Kloten steht in der Swiss League vor einer Woche der Bewährung. Es warten Langenthal und Olten. Roland Jauch

Gegen La Chaux-de-Fonds konnte Kloten mit Fabian Ganz (11) und Niki Altorfer (17) endlich wieder siegen. Darauf lässt sich aufbauen. Foto: Leo Wyden

Im vierten Anlauf gab es am Samstag endlich den ersten Sieg im neuen Jahr für Kloten. Nach dem 3:2 nach Verlängerung über La Chaux-de-Fonds folgt nun eine erste Woche der Bewährung: Sind die Unterländer wirklich wieder auf dem Weg zurück zum Guten, zu einem Spitzenteam? Die Leistung vom Samstag reicht noch nicht aus, es muss vieles noch besser werden. Die Arbeit vor beiden Toren zum Beispiel, da hat Kloten noch ein Handicap.

Langenthal rückt näher

Und wer ein Spitzenteam sein will, der darf auch nicht drei von vier Partien gegen Langenthal verlieren. Die Oberaargauer sind nur noch drei Punkte hinter Kloten klassiert, und sie haben in dieser Saison zwar in der Swiss Arena einmal eine 1:5-Niederlage kassiert, in den letzten zwei Partien Kloten aber jeweils sechs Tore «eingeschenkt». Und das ist definitiv zu viel. 3:6 wurde das zweite Heimspiel im November verloren, im Dezember gab es ein 5:6 nach Penaltyschiessen in Langenthal. Gerade in jenem Match zeigte sich, dass Kloten in der eigenen Zone viel zu wenig aggressiv spielt, dass die Formation in Unterzahl viel zu passiv war.