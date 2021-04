Massenmigration in den Norden – «Es schaudert einen wie bei einem Katastrophenfilm» Was sagt Europas führender Migrationsforscher Gerald Knaus zur These, der Klimawandel werde Milliarden Menschen zur Flucht in den Norden treiben? Sandro Benini

Hunderttausende illegale Migranten aus Zentralamerika reisen jährlich auf dem Güterzug «La Bestia» durch Mexiko in Richtung USA. Foto: AFP via Getty Images

Es ist ein apokalyptisches und zugleich optimistisches Buch. In «Move. Das Zeitalter der Migration» sagt der indisch-amerikanische Politologe und Globalisierungsexperte Parag Khanna voraus, der Klimawandel werde weite Teile der Südhalbkugel unbewohnbar machen und Milliarden Menschen zur Flucht in den Norden treiben.

Ackerland werde sich in Wüste verwandeln, der Anstieg des Meeresspiegels werde überall auf der Welt Küstenstädte verschlingen, es komme zu Kämpfen ums Trinkwasser.

Er will die Bevölkerung des Planeten «dynamisch optimieren»: Der indisch-amerikanische Politologe und Bestsellerautor Parag Khanna. Foto: Donat Sorokin/TASS/Getty Images

Optimistisch ist das jüngste Werk des 43-jährigen Bestsellerautors, weil sich in seinen Augen trotz aller globalen Umwälzungen zwischen Norden und Süden eine sogenannte Win-win-Situation ergeben werde: Die vor Hitze, Dürre und Überschwemmungen fliehenden Massen werden sich in den unendlichen Weiten Sibiriens ansiedeln, in dünn besiedelten Ländern und Regionen wie Kanada, Nordskandinavien und Zentralasien. Sie werden die alternden Gesellschaften des Nordens vor der völligen Vergreisung bewahren, deren Rentensysteme sichern, Alte pflegen.