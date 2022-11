Fussball: Frauen des FC Kloten – Es soll wieder aufwärtsgehen Die Klotenerinnen spielten 2018 noch in der Nationalliga B. Viereinhalb Jahre später überwintern sie in der 2. Liga mit nur sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Markus Wyss

Eine von fünf Klotenerinnen, die ihrem Team seit Nationalliga-B-Zeiten treu geblieben sind: Fabienne Urkay.

Foto: Christian Merz

Die Bilanz könnte schlechter fast nicht aussehen. Seit dem Sommer 2016 hat das Klotener Frauen-Fanionteam 140 Meisterschaftsspiele bestritten. 85 endeten mit einer Niederlage. Die negative Bilanz erstaunt umso mehr, weil die Flughafenstädterinnen 2016/17 noch der Nationalliga B angehörten. Nach ihren Abstiegen in die 1. Liga und heuer in die 2. Liga stellten sie eigentlich in der unteren Liga eine konkurrenzfähige Equipe. Allerdings schlägt negativ zu Buche, dass die Klotener Frauen in den vergangenen Jahren von immensem Verletzungspech heimgesucht wurden. So konnten sie etwa in der vorigen Saison, an deren Ende sie in die 2. Liga abstiegen, zuweilen 13 Spielerinnen über mehrere Partien nicht einsetzen.