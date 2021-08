Beachvolleyball: Adrian Heidrich - «Es wäre definitiv mehr dringelegen»

Adrian Heidrich und sein Berner Mitspieler Mirco Gerson sind zurück in der Schweiz. Das Aus an den Olympischen Spielen von Tokio wurmt den Klotener noch immer, wie er im Interview verrät.

Adrian Heidrich, was überwiegt bei Ihnen mit grosser räumlicher und vier Tagen zeitlicher Distanz: Der Ärger darüber, dass Sie an Ihrer Olympia-Premiere nicht über den 17. Platz hinausgekommen sind, oder der Stolz auf die guten Leistungen und das Überstehen der Gruppenphase in Tokio?

Wir sehen das Positive durchaus. Aber im Moment ist die Enttäuschung darüber, dass das letzte Spiel nicht nach Wunsch gelaufen ist, noch immer noch das grössere Gefühl. Es wäre definitiv mehr drin gelegen. Die Achtelfinals hätten wir mit dieser Auslosung durchaus erreichen müssen.