Brandgefährlicher Freistossschütze

Der FCZ hat einen Tessiner in seinen Reihen, welcher in dieser Saison gross aufspielt. Bereits vier Freistoss-Tore hat Antonio Marchesano in der Liga und im Cup geschossen. Und als «Tonino», wie sie ihn nennen, einmal fehlte, erledigte Ante Coric die Aufgabe mit einem wunderbaren Freistoss. Der FC Sion muss gewarnt sein.