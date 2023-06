Reiten: Rennen in Dielsdorf – «Es war, als würden wir zum Sieg fliegen» Im Schweizer Turf sind sie ein Traumpaar: Der sechsjährige Whaze und Reiterin Karin Zwahlen aus Niederhasli. Vor 6000 Leuten deklassierte das Duo ihre Gegner zum neunten Mal.

Werner Bucher

Whaze, mit Reiterin Karin Zwahlen im Sattel (vorne), hatte auf den 1800 Metern bis ins Ziel die Nase vorn. Bild: Sibylle Meier

Zuerst war sie etwas frustriert, dass sie anfangs Woche nach acht Erfolgen mit Whaze von Trainer Andreas Schärer für den Ritt auf ihrer Heimbahn in Dielsdorf nicht nominiert wurde. Dann die Überraschung: Für den GP am Kid’s Day entschied sich der Chef für sie und setzte Clément Lheureux auf Tortuguero, mit dem Zwahlen im Frühjahr den Meilenpreis in Dielsdorf gewonnen hatte.