Positive Bilanz für Eiszauber – «Es war ein schönes vorweihnachtliches Fest» Nach fünf Wochen erfolgreichen Festens ist er wie geplant verflogen, der Eiszauber in Bassersdorf. Ob es einen zweiten gibt, steht in den Sternen. Paula Wollenmann

Fünf Wochen lang verwandelte der EHC Bassersdorf den Dorfplatz in einen Eiszauber. Foto: Francisco Carrascosa

Am Samstag, den 13. November, feierte der Eiszauber auf dem Dorfplatz Premiere; ein Eisfeld, ein dazugehöriges Gastro-Chalet samt Aussenbar und eine kleine Bühne. Fünf Wochen lang feierten die Bassersdorferinnen und Bassersdorfer, sie fuhren Schlittschuh, assen Fondue und genossen die verschiedensten Konzerte. Damit feierten sie das 80-jährige Bestehen des EHC Bassersdorf. Der Eiszauber fand grossen Anklang in der Gemeinde. Trotzdem solle der Event mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht regelmässig stattfinden, so Adrian Hofer, Präsident des EHC Bassersdorf. «Ob es eine Fortsetzung gibt, steht für mich in den Sternen.» Der Event sei ein sehr grosser finanzieller Aufwand gewesen. Nur das Eisfeld allein, ohne Chalet und Bar, kostete ungefähr 100’000 Franken. Dazu kämen laufende Kosten, so Hofer. «Das muss man erst mal finanzieren.» Ausserdem braucht es Leute, die den ganzen Anlass organisieren, die Initiative ergreifen. «Ich denke nicht, dass ich das regelmässig schaffen würde», so Hofer, der Initiator und OK-Präsident des Eiszaubers war.