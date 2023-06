Roger Federer im Interview – «Es war für mich ein Traum, mit den Kindern auf die Piste zu gehen» Am Turnier in Halle spricht Roger Federer über die Vorzüge seines neuen Lebens, wieso er nicht mehr auf dem Platz stehen möchte und warum er Novak Djokovic nicht als den Grössten bezeichnet. Simon Graf

Roger Federer: «Ich verbringe die Zeit mit der Familie anders. Ich bin einen Tick relaxter.» Foto: Christophe Petit Tesson (EPA)

Roger Federer war viel unterwegs, seit er im vergangenen September am Laver-Cup seinen tränenreichen Abschied vom Tennis gegeben hatte. Er war in Tokio, in New York, in Miami, für seine Stiftung in Lesotho, natürlich an seinem Zweitwohnsitz in Dubai. Einmal schaute er auch kurz in Wimbledon vorbei, wo er nicht auf Anhieb auf die Anlage gelassen wurde. Doch der aktuellen Turnierszene blieb er fern. Bis er nun am Mittwoch dem Rasenturnier in Halle einen Besuch abstattete, wo er geehrt wurde und im einem Round-Table-Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten sein erstes grösseres Interview gab.

Roger Federer, wie ist es für Sie, zurück an einem Turnier zu sein? Ich freute mich, aber es ist auch ein mulmiges Gefühl im positiven Sinn. Wenn du aufgehört hast, brauchst du einen Grund, um an ein Turnier zu kommen. Du kannst nicht einfach auf die Anlage spazieren und sagen: «Hallo, ich bin auch noch hier. Hat es noch Tickets?» Beim 30-jährigen Jubiläum des Turniers und meinen zehn Titeln fand ich, es sei ein schöner Moment, wieder hierherzukommen. Ich habe so lange hier gespielt, ich verbinde sehr viel mit dieser Gegend. Und ich dachte, es wäre auch schön, den Kontakt mit der Tennisszene zu halten und ein paar bekannte Gesichter wiederzusehen.

Sie wirken sehr ausgeglichen. Sind Sie zufrieden damit, wie alles gelaufen ist mit Ihrem Rücktritt? Ich wollte nicht, dass es ein trauriger Abschied wird. Der Laver-Cup war toll für mich, umgeben zu sein von Freunden, Familie, Legenden. Natürlich ist man immer traurig, wenn man die Karriere beendet. Es fällt ein Riesenteil weg, der das Leben dominiert hat. Der Alltag ist gegeben durch die Tour. Wo man hinfliegt, trainiert, spielt. Das alles bricht weg. Aber ich sah es ja kommen die letzten Jahre. Mit Corona und der Verletzung konnte ich mich schon daran gewöhnen. Deshalb war der Schritt auch eher eine Erlösung. Nicht mehr trainieren und Matchs spielen zu müssen mit dem Knie, das war für mich auch eine Erleichterung. Aber ich brauche jetzt auch nicht an jedem Turnier einen Riesenabschied.

Das tränenreiche Ende: Roger Federer und Rafael Nadal nach dem letzten Match des Schweizers am Laver-Cup. Foto: Kin Cheung (AP Photo)

Wie hat sich Ihr Leben verändert nach dem Rücktritt? Haben Sie heute mehr Zeit für die Familie, so wie Sie sich das gewünscht hatten? Ich verbringe die Zeit mit der Familie anders. Ich bin einen Tick relaxter, weil ich weiss, ich habe mehr Tage oder mehr Stunden zur Verfügung. Aber ich war ja immer mit der Familie zusammen, auch wenn das logistisch eine Riesenaufgabe war. Die letzten Jahre waren aber auch schon ruhiger. Es ist nicht so, dass für mich ab September ein total neues Leben angefangen hat, der Übergang war eher fliessend. Und ich wusste nicht schon lange vor dem Laver-Cup, dass ich da abtreten würde. Ich plane ja schon fast immer ein Jahr voraus. Darum hatte ich noch viele Sachen, die nach dem Laver-Cup kamen, die ich sowieso schon abgemacht hatte. Ob das Fotoshootings waren oder Trips wie nach Japan oder nach New York im Dezember. Die Zeit mit den Kindern ist sicher ein bisschen anders geworden. Gut, die Mädchen sind auch nochmals gewachsen und haben noch mehr Schulstoff. Und die Buben sind aus dem Babyalter draussen. Durch ihr Alter hat sich schon einiges verändert. Für mich ist einfach der Alltagsstress weggefallen, so dass ich langfristiger planen kann. Und das muss ich auch, sonst werde ich von den Anfragen anderer bestimmt. Ich unternahm tolle Trips mit meinen Eltern, den Kindern, mit Freunden. Es hat Spass gemacht, endlich wieder mal ein bisschen mehr zu reisen nach Corona.

Wie hat sich Ihr Familienleben verändert? Geniessen es die Kinder, dass Sie öfter zu Hause sind? Oder vermissen sie das Herumreisen? Sie haben den Trip nach Amerika und nach Lesotho toll gefunden. Bei Ihnen war es immer schon so: Sie sind ein bisschen traurig, wenn wir einen Ort verlassen. Und dann sind sie wieder super happy, wenn wir anderswo angekommen sind. Ich glaube, das wird so bleiben mit den Kindern. Wenn du an ein Formel-1-Rennen gehen kannst oder an ein Spiel der New York Knicks, ist das für sie natürlich gigantisch. Und wenn wir in Dubai oder in Amerika wieder Freunde treffen, das sind Freundschaften, die sie auch geprägt haben. Sie sind bereit für alles. Klar sind sie auch lieber mal zu Hause und wollen ihre Freunde sehen. Aber sie sind da sehr flexibel.

Was geben Sie auf nun auf dem Einreiseformular an als Beruf? (lacht) Wenn man nach Amerika geht, muss man das doch angeben, oder?

Was geben Sie an? Unternehmer? Gute Frage. Ich bin schon im Unternehmertum drin, mache viel für die Stiftung. Lesotho war absolut fantastisch mit der Familie. Zum ersten Mal mit allen da zu sein. Auch meine Mutter kam mit, Mirka auch. Ich habe zudem mehr Zeit, gewisse Sachen für die Sponsoren zu machen, die vorher nicht möglich gewesen waren. Und für andere Projekte wie zum Beispiel für die Sonnenbrille mit Oliver Peoples. Mit Waze habe ich das Navigationssystem gemacht, auch andere Sachen sind noch im Köcher. Es ist nie ein Tag gleich wie der andere.

«Ich habe immer gesagt: Ich möchte mir ein Jahr Zeit nehmen, um herauszufinden, was passt und was nicht.»

Wahrscheinlich möchten ganz viele mit Ihnen zusammenarbeiten. Was müssen Sie ablehnen? Ich lehne praktisch alles ab. Das ist der Teil, der mir am wenigsten Spass macht. Es kommen enorm viele Anfragen rein. Nur schon für die Stiftung. Vor ein paar Monaten habe ich Janine (Händel, die CEO) gefragt: «Und, wie läufts so?» Sie sagte, sie habe 1200 Anfragen gehabt in den letzten sechs Monaten. Wir müssen alles seriös, professionell behandeln, die wichtigen Anfragen genau anschauen und uns die Zeit nehmen, auch richtig abzusagen. Und das ist ja nur der Stiftungsteil. Dann hast du auch noch den Business-Teil. Ich probiere mein Bestes. Es ist auch mein Fehler. Ich habe vielen Leuten gesagt: «Meldet euch, wenn ich dann mal aufgehört habe.» Und jetzt kommt natürlich die Welle rein. Gleichzeitig will ich mir den Raum geben, um herauszufinden: Wo soll die Reise nun hingehen? Ich habe immer gesagt: Ich möchte mir ein Jahr Zeit nehmen, um herauszufinden, was passt und was nicht. Lieber ein bisschen weniger als zu viel, ist meine Devise. Das wurde mir auch von allen empfohlen.

Gab es den einen speziellen Wunsch, den Sie sich erfüllt haben? Skifahren war für mich ein grosses Thema. 2008 war ich das letzte Mal Ski gefahren, danach bekam ich das Pfeiffersche Drüsenfieber. Dann sagte ich: So, jetzt fertig lustig, kein Risiko mehr! Im Jahr darauf kamen die Kinder zur Welt. Die hatten mich nie Skifahren gesehen. Es war für mich ein Traum, mit ihnen auf die Piste zu gehen. Wir hatten eine tolle Zeit im Winter. Sie fahren alle schon gut. Und ich habe immer wieder Trips gemacht, Leute besucht. Ich war auf dem Orient-Express mit meinen Eltern. Das habe ich ihnen zum Geburtstag geschenkt. Lesotho war natürlich eine Riesengeschichte, dass die Kinder das wirklich spüren und sehen konnten.

Gibt es etwas, das Sie in Ihrem neuen Leben besonders vermissen? Nicht viel, ganz ehrlich. Ich war gerne auf dem Platz. Klar würde ich das gerne wieder erleben. Aber solange ich weiss, dass ich wegen des Körpers nicht auf diesem Level spielen kann, habe ich auch nicht das Bedürfnis, nochmals draussen auf dem Platz zu stehen. Es wäre anders, wenn der Körper topfit wäre. Dann würde ich wahrscheinlich auch ein paar Exhibitions spielen. Ich bin immer noch vier-, fünfmal die Woche im Gym und schaue, dass ich meinen Körper wieder auf Vordermann bringe mit dem Knie. Darum habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich etwas verpasse. Was mich überrascht: Wie sehr mich die Resultate interessieren. Ich schaue nicht viele Matches, aber die Highlights interessieren mich enorm. Ich checke drei-, viermal Tag, was die Spielstände sind. Dann vergehen auch wieder einmal fünf Tage, an denen ich nicht geschaut habe, weil ich mit den Kindern beschäftigt bin. Aber ich bin froh, dass mich das Tennis immer noch so interessiert.

Nehmen Sie den Tennisschläger auch selber wieder in die Hand? Nur mit den Kindern. Ich habe noch nie einen Platz gebucht mit Freunden und gesagt: «Kommt, jetzt gehen wir trainieren.» Aber mit den Kindern bin ich oft auf dem Platz.

Haben sie dasselbe Talent wie Sie? Nein. (lacht) Vielleicht schon. Ich weiss es nicht. Ich weiss auch nicht, wie gut ich war mit neun oder mit 14. Die Mädchen haben natürlich bei weitem nicht so viel gespielt wie ich. Mit dem vielen Reisen ging das gar nicht. Wir haben das auch nicht zur Priorität gemacht. Aber ich spiele sehr gerne mit ihnen.

Hoffen Sie, dass es irgendwann wieder klappt mit Exhibitions? Ich würde gerne Exhibitions spielen, aber alles zu seiner Zeit. Ursprünglich hatte ich gedacht, dass das gleich nach der Karriere kommt. Aber nach dem Laver-Cup sagte ich: Ich muss mir jetzt einfach mal Zeit geben. Alles muss sich mal beruhigen, ich muss alles herunterfahren und dann wieder schön hochfahren. Und in der Zwischenzeit schön Sport machen, ins Gym gehen. Schauen, dass ich in Form bleibe. Der Plan war eigentlich, in diesem Jahr schon etwas zu machen. Aber das hat sich nicht ergeben. Und ich bin ganz ehrlich auch happy, mal nicht auf dem Platz zu stehen.

«Der Körper ist okay. Ab und zu habe ich noch einen steifen Rücken, aber das kann auch vom Golfen sein.»

Fühlt sich Ihr Körper jetzt besser an als zu Ihrer Profizeit? Die ganzen Entzündungen, von denen du nicht weisst, dass du sie hast, gehen mit der Zeit weg. Aber die letzten Jahre war die Belastung auch schon weniger gewesen. Der grosse Unterschied ist, dass der Stress wegfällt. Nicht mehr am Tag X bereit sein zu müssen. Das war eine grosse Erlösung. Der Körper ist okay. Ab und zu habe ich noch einen steifen Rücken, aber das kann auch vom Golfen sein. Das Aufwachen am Morgen ist eigentlich völlig okay. Das würde ich unterschreiben für den Rest meines Lebens.

Hat Sie etwas überrascht beim Verfolgen der Tennisresultate? Was soll ich da sagen? Ich muss kurz überlegen. Was war da alles? Alcaraz ist ja fast nach meiner Zeit hochgekommen. Ich habe einmal mit ihm trainiert, 2019 in Wimbledon. Das ist eine lustige Geschichte: Ich spielte mit ihm ein, das hat gut funktioniert, und dann hat Severin (Lüthi, sein Coach) gesagt, wir könnten am nächsten Tag ja auch wieder mit ihm trainieren. Ich sagte, ich würde lieber mit seinem Coach Juan Carlos Ferrero spielen. Das habe ich dann auch getan. Ich wusste damals nicht, dass Alcaraz eine solch tolle Karriere hinlegt. Du merkst schon den Übergang: Die Jungen kommen, Novak und Rafa sind immer noch hier. Also ich hoffe natürlich, dass Rafa auch wieder zurückkommt. Was Novak macht, ist schier unglaublich. Es freut mich für ihn und für die Tour, dass er immer noch da ist, Murray und hoffentlich Nadal auch. Da stellt sich die Frage: Was ist der nächste Move von Tsitsipas, Zverev, Rublew und so weiter? Das verfolge ich mit Interesse. Jetzt bin ich gespannt, wie die Jungen auf Rasen spielen.

«Was ist besser? Mit 17 Wimbledon zu gewinnen wie Becker oder mit 36 Paris wie Novak? Ich weiss es nicht.»

Djokovic ist in Paris zum alleinigen Grand-Slam-Rekordhalter aufgestiegen. Ist er nun aus Ihrer Sicht der Grösste aller Zeiten? Schwierig zu sagen. Ich sagte zu einem Freund: Was ist besser? Mit 17 Wimbledon zu gewinnen wie Becker oder mit 36 Paris wie Novak? Ich weiss es nicht. Was er geleistet hat, ist absolut gigantisch. Es könnte reichen. Aber ich glaube, solange auch Rafa noch spielt, kann man das noch nicht definitiv beantworten. Dann gibt es noch andere Rekorde, die vielleicht auch nie egalisiert werden. Aber er hat natürlich überall seinen Stempel aufgedrückt, blieb verletzungsfrei und tat das mit einer Konstanz, die es fast noch nie gegeben hat. Auf jeden Fall ist er auf einem wunderbaren Weg, und er scheint das auch noch eine Weile machen zu können.

Hatten Sie mit Rafael Nadal in letzter Zeit Kontakt? In diesem Jahr weniger. Ich habe ihm alles Gute gewünscht mit seiner Verletzung, aber sonst ist es ruhiger geworden zwischen uns. Das hat wohl auch ein bisschen gezeigt, dass er am Kämpfen war mit seinem Körper. Es war immer schon so: Wenn es ihm nicht so gut geht, wird es ruhiger zwischen uns.

Was ist bei Ihnen der Stand, was das Kommentieren von Tennismatchs fürs Fernsehen betrifft? Ich musste mich zuerst in die Materie vertiefen. Ich hatte ein paar Meetings und wollte herausfinden, wie das ausschauen könnte. Ich habe dann schnell mal gemerkt, dass ich einen Entscheid fällen muss. Ich entschied mich, es nicht zu machen. Da ist eine Last von mir abgefallen. Ich dachte zunächst, es wäre noch cool, Matchs der Generation von Spielern zu kommentieren, gegen die ich alle noch gespielt habe. Die kenne ich am besten. Aber im Jahr nach meinem Rücktritt zum Kommentator zu werden, hat für mich nicht gepasst. Vielleicht werde ich einmal kommentieren, vielleicht gar nie. In den letzten drei Monaten, nachdem ich den Entscheid gefällt hatte, hatte ich keine weiteren Gespräche mehr. Mit dem Schweizer Fernsehen habe ich gar nie geredet.

