Ex-Olympionikin Barbara Blatter – «Es war mir recht, dass man mich vergessen hatte» Die Mountainbikerinnen sorgten in Tokio für Jubelstürme. Die einzige Schweizerin, die im Bikesport bislang eine Olympiamedaille holte, hat mit ihrem Sport abgeschlossen. Christian Wüthrich

Die erste Schweizer Olympiamedaillengewinnerin im Mountainbiken, Barbara Blatter aus Bülach, auf dem Weg zu Silber auf der staubigen Strecke von Sydney. Archivbild: AP Photo/Eduardo Di Baia

Sie dominierte während Jahren den Mountainbikesport, und dennoch kennt man ihren Namen heute fast nicht mehr. Zumindest bis vor wenigen Tagen war das so. Während sich die Stimmen im Fernsehen überschlugen und reichlich Tränen flossen, erinnerte man sich plötzlich wieder an eine gewisse Barbara Blatter aus Bülach. Was war passiert?

Am Dienstagmorgen Schweizer Zeit hat sich eine Sensation zugetragen. Plötzlich steht die einheimische Mountainbikeszene kopf, und die ganze Sportwelt schaut staunend zu. Im fernen Japan fahren drei Schweizerinnen allen davon und schreiben Sportgeschichte: Es resultiert ein Dreifachsieg an Olympia.